مجموعة السبع تدعو الصين للضغط على روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا

أعرب القادة عن "قلقهم الشديد" بشأن الوضع في شرقي وجنوبي بحر الصين، حيث تعمل بكين على توسيع وجودها العسكري وتهدد باستخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

جانب من قمة مجموعة السبع (أ ب)

دعت مجموعة الدول السبع اليوم، السبت، الصين للضغط على شريكتها الإستراتيجية روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا؛ حسبما جاء في بيان مشترك لها.

وشدد قادة مجموعة السبع على أنهم لا يريدون إلحاق الضرر بالصين ويسعون إلى "علاقات بناءة ومستقرة" مع بكين.

واستطرد القادة إننا "ندرك أهمية التعامل بصراحة مع الصين والتعبير عن مخاوفنا بشكل مباشر".

وأضاف البيان "ندعو الصين إلى الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري، وسحب قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، أعرب القادة عن "قلقهم الشديد" بشأن الوضع في شرقي وجنوبي بحر الصين، حيث تعمل بكين على توسيع وجودها العسكري وتهدد باستخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأكدت مجموعة السبع أنها تعارض محاولات الصين تغيير الوضع بالقوة والإكراه شرقي وجنوبي بحر الصين.

ودعا البيان إلى "حل سلمي" لمطالبة الصين بمضيق تايوان، والتي ظلت دون حل منذ وصول الشيوعيين إلى السلطة في البر الرئيسي الصيني في عام 1949.

الصين تبدي "استياءها الشديد"

أبدت بكين اليوم، السبت، "استياءها الشديد" إزاء بيان مجموعة السبع بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتهمتها بالتدخل في ملفات عدة.

وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان بـ"إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين، وبتشويه سمعة الصين ومهاجمتها"، مشيرا إلى أن بكين "تدين بشدة" هذا الأمر.

لافروف: قرارات مجموعة السبع تهدف إلى "احتواء" روسيا والصين

رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع تهدف إلى "احتواء" روسيا والصين.

وقال لافروف في اجتماع متلفز "انظروا إلى القرارات التي نوقشت واتخذت اليوم في قمة مجموعة السبع في هيروشيما وتهدف إلى احتواء كل من روسيا والصين".

زيلينسكي: اجتماعات مجموعة السبع ستجعل "السلام أقرب"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن اجتماعات مجموعة السبع ستجعل "السلام والنصر أقرب"، وذلك عقب وصوله مدينة هيروشيما اليابانية للانضمام إلى قمة مجموعة السبع، في أول زيارة له إلى اليابان منذ ان شنت رويا حربها على بلاده.

وذكر زيلينسكي في تغريدة عبر "تويتر": "اليابان.. مجموعة السبع.. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا.. الأمن والتعاون سيجعل النصر والسلام أقرب اليوم".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن الرئيس الأوكراني، الذي كان من المقرر في البداية حضور القمة عبر الإنترنت، أعرب لاحقًا عن رغبة "قوية" في الانضمام إليها شخصيًا.

وجاء في البيان "بعد النظر بعناية في جدول أعمال القمة، قررنا أن نعقد جلسة بشأن أوكرانيا بين زعماء مجموعة السبع، بحضور الرئيس زيلينسكي شخصيًا، في اليوم الأخير من القمة".

وسيحضر زيلينسكي باعتباره ضيف جلسة حول "السلام والاستقرار" بين زعماء مجموعة السبع.

كما يعتزم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يترأس القمة.

وتتألف مجموعة السبع من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، يشكلون ما نسبته قرابة 38% من الناتج الإجمالي العالمي.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.