انضمام السويد لـ"ناتو" قبل يوليو "ممكن جدا"... واشنطن: "حان الوقت الآن"

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الرئيس التركي، للتخلي عن معارضته لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، داعيا إلى المصادقة على الخطة قبل قمة الناتو في تموز/ يوليو.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن اتّخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى "ناتو"، "ممكن جدا" قبل انعقاد قمة التحالف في فيلنيوس في تموز/ يوليو، وذلك بعد يومين على إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأفاد ستولتنبرغ الصحافيين في أوسلو، عشية اجتماع لوزراء خارجية الناتو: بأنه "لا توجد ضمانات، لكن التوصل إلى حل يسمح بصدور قرار بشأن العضوية الكاملة للسويد بحلول ذلك الموعد هو أمر ممكن جدا".

وقال: "لا شيء مؤكد بالنسبة لنا. بالطبع، نحن نتحدث عن قرارات سيادية من قبل برلمانات وطنية"، لكن "رسالتي هي أن الأمر ممكن".

وأشار ستولتنبرغ إلى وجود "نافذة الآن، خصوصا بعد الانتخابات التركية، ومع تشكّل برلمان تركي"، علما بأن إردوغان عارض مرارا انضمام السويد إلى الحلف.

وتابع: "الأمر ممكن بالتأكيد ونعمل جاهدا لتحقيق ذلك في أقرب وقت".

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم تصادقا بعد على طلب السويد الانضمام للحلف.

وانضمت فنلندا إلى الناتو رسميا في نيسان/ أبريل.

واتّهم إردوغان الذي أعيد انتخابه، الأحدن لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، السويد، بإيواء "إرهابيين" ينتمون خصوصا إلى حزب العمال الكردستاني.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه "على اتصال دائم" مع السلطات التركية، سعيا لإزالة آخر العقبات في طريق انضمام السويد إلى الناتو.

واشنطن: "حان الوقت الآن"

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، الرئيس التركي، للتخلي عن معارضته لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، داعيا إلى المصادقة على الخطة قبل قمة الناتو في تموز/ يوليو.

وبعد يومين على فوز إردوغان بولاية رئاسية جديدة تؤذن ببدء عقده الثالث في السلطة، قال بلينكن خلال زيارة إلى السويد، إن ستوكهولم تعاملت مع المخاوف التركية المرتبطة بانضمامها إلى الحلف.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في مدينة لوليو في شمال السويد "حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد".

وأضاف: "نحض كلا من تركيا والمجر التي لم تصادق أيضا بعد، على المصادقة على انضمام (السويد) في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "لا مبرر ليستغرق الأمر المزيد من الوقت. السويد جاهزة الآن".

وأضاف: "نتطلع إلى استكمال هذه العملية في الأسابيع المقبلة. لا شك لدينا بأن الأمر ممكن، ويجب أن يتم ونتوقع بأن يتم"، رافضا الإفصاح عن مسألة إن كانت العملية ستُستكمل قبل قمة الناتو المقررة في 11 و12 تموز/ يوليو في فيلنيوس.

وطلبت السويد وفنلندا اللتان لطالما حافظتا على عدم الانحياز العسكري لتجنب أي نزاع مع جارتهما روسيا، رسميا الانضمام إلى الناتو بعد غزو أوكرانيا العام الماضي، علما بأن كييف فشلت في مساعيها للانضمام إلى الحلف وضماناته الأمنية المشتركة.

ويتعيّن على قرارات الناتو أن تتم بالإجماع، وضغط إردوغان على الدولتين الشماليتين في ملف تواجد مقاتلين أكراد، تعتبر أنقرة أنهم إرهابيون.

وبينما انضمت فنلندا إلى الحلف في نيسان/ أبريل، ما زال على تركيا إعطاء السويد الضوء الأخضر، مشيرة أيضا إلى تظاهرة أحرق خلالها يميني متشدد نسخة من القرآن.

كما رفضت المجر التي يهيمن التوتر على علاقتها مع معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، مباركة انضمام السويد في موقف يُنظر إليه على نطاق واسع أنه مجرّد اتباع لنهج تركيا.

وقلل بلينكن من إمكانية وجود أي رابط بين موافقة تركيا على انضمام السويد وبيعها مقاتلات من طراز "إف-16"، رغم أن الرئيس، جو بايدن، بدا وكأنه يلمح إلى علاقة من هذا القبيل في تصريحات أدلى بها للصحافيين، بعد اتصال لتهنئة إردوغان.