حرب روسيا وأوكرانيا: استعادة 4 بلدات في دونيتسك ومعارك ضارية بالهجوم المضاد

قالت الوزارة الروسية إن البحرية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة على سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، وإن البحرية الروسية دمرت جميع الزوارق الأوكرانية التي هاجمت السفينة الروسية.

وسط معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية على محاور عدة أبرزها باخموت وزاباروجيا وخيرسون، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية ماكاروفكا وبلدة ستوروجوف في منطقة دونيتسك، ليرتفع عدد البلدات المستعادة إلى أربع.

وأعلنت أوكرانيا أن قواتها أحرزت تقدما في 3 قرى في دونيتسك، هي: بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا. وتقع قرية ستوروجيف بين بلاهوداتني ونسكوتشني. ونشرت القوات الأوكرانية مقطعا مصورا لجنودها يعلنون السيطرة على البلدات.

وقال قائد قوات منطقة عمليات تافريا ألكسندر تارنفسكي، إن القوات الأوكرانية تواصل هجماتها في محور تارنيسكفا، جنوب شرقي زاباروجيا، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني كبد 5 سرايا روسية خسائر فادحة، حسب تعبيره، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات ومستودعات ذخيرة.

ومقابل روايات التقدم الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت 8 هجمات للجيش الأوكراني في دونيتسك، وهجومين في محور سوليدار- باخموت، و3 أخرى على محور زاباروجيا.

كما قالت الوزارة الروسية إن البحرية الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة على سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، وإن البحرية الروسية دمرت جميع الزوارق الأوكرانية التي هاجمت السفينة الروسية.

وقالت السلطات الروسية إن قواتها تسيطر إلى حد بعيد على قوس طولها أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة على طول جنوب وشرق أوكرانيا.

وكان محللون ومسؤولون عسكريون غربيون حذروا من أن أي جهد لطرد القوات الروسية المتحصنة والمسلحة بقوة ومهارة سيستغرق شهورا على الأرجح، وأن نجاح أي هجوم مضاد أوكراني ليس مؤكدا على الإطلاق.

في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها بحاجة إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية للتحقق من "تناقض كبير" في بيانات منسوب المياه المستخدمة في تبريد مفاعلات المحطة في سد كاخوفكا الذي تهدم.

وقال مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي سيزور المحطة هذا الأسبوع، إن القياسات التي تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه في السد كانت مستقرة لمدة يوم تقريبا في مطلع الأسبوع.