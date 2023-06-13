قتلى وجرحى بضربة صاروخية روسية على مدينة أوكرانية

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المولود في كريفي ريه بالهجوم، وقال إن "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس"، على حد تعبيره.

ضربة صاروخية على مبنى سكني بمدينة كريفي ريه (أ.ب)

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون بجروح في قصف روسي فجر اليوم الثلاثاء، على مبنى سكني من خمسة طوابق مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، كما أفاد مسؤولون محليون.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المولود في كريفي ريه بالهجوم، وقال إن "القتلة الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس"، على حد تعبيره.

وأضاف زيلينسكي أن جبهات القتال في خورتيتسيا وتافريا هي الأكثر سخونة، وأن القوات الأوكرانية تخوض معارك صعبة لكنها تحرز تقدما.

وأوضح أن الجيش الأوكراني يعمل على تحقيق تقدم في السيطرة على باخموت.

لكن موسكو قللت من أهمية التقدم الذي أعلنت عنه كييف، وقالت إن قوّاتها صدت هجمات للقوات الأوكرانية باتجاه مدينتي باخموت وسوليدار الخاضعتين للسيطرة الروسية في دونيتسك، وكذلك في جنوب شرق مدينة زاباروجيا عاصمة المقاطعة التي تقع فيها محطة نووية.

قصف روسي

وأدلى سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك حيث تقع كيرفي ريه، على تطبيق تلغرام بمعلومات أولية عن عدد الضحايا، ونشر صورة لمبنى سكني يتصاعد الدخان من بعض نوافذه المحطمة.

وقال رئيس بلدية كريفي ريه أولكسندر فيلكول، إن من المعتقد أن سبعة أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية.

وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا إن القوات الجوية دمرت عشرة من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

من جانبه، قال رئيس بلدية خاركيف في شرق أوكرانيا عبر قناته على تلغرام، إن طائرات مسيرة روسية ضربت البنية التحتية المدنية في المدينة، وأصابت مستودعا ومبنى لشركة خدمات.

قصف أوكراني

في المقابل، قال حاكم منطقة كورسك في روسيا إن قصفا أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ألحق أضرارا بعدة منازل وعطل إمدادات الغاز والكهرباء في قريتين بالمنطقة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت عبر تطبيق تليغرام إن 9 منازل تضررت، كما تعطلت إمدادات الغاز والكهرباء في قرية تيوركينو واشتعلت النيران في منزلين، مضيفا أن عدة منازل في قرية غلوشكوفو تضررت أيضا.