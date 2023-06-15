روسيا تعلن تنظيم انتخابات في المناطق الأوكرانيّة التي ضمّتها

قالت لجنة الانتخابات عبر منصة "تليغرام": "ستجرى انتخابات في المناطق الجديدة للاتحاد الروسي في يوم اقتراع واحد في 10 أيلول/ سبتمبر 2023".

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، اليوم الخميس، أنها ستنظم انتخابات محلية في العاشر من أيلول/سبتمبر في أربع مناطق أوكرانية، ضمّتها العام الماضي.

وقالت لجنة الانتخابات عبر منصة "تليغرام": "ستجرى انتخابات في المناطق الجديدة للاتحاد الروسي في يوم اقتراع واحد في 10 أيلول/ سبتمبر 2023"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتهدف هذه الانتخابات وفق قولها، إلى انتخاب مجالس محلية وبلدية، فيما موسكو لا تسيطر إلّا على جزء من منطقتَي لوغانسك و في الشرق، و زابوريجيا وخيرسون في الجنوب.

ولا تزال هذه المناطق تشهد قتالًا، وتنفذ أوكرانيا حاليًا هجومًا مضادًا يهدف إلى تحريرها.

وبعد عام ونصف تقريبًا منذ بدء الحرب، تسيطر موسكو على ما يقرب من 17% من الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمّ مناطق خيرسون وزابوريجيا ولوغانسك ودونيتسك، بعد تنظيم استفتاء لم تعترف به كييف، ولا المجتمع الدوليّ.

ويقدّم بوتين هذه المناطق على أنها أراض روسية تاريخية، ويؤكد أنه سيتعين على كييف الموافقة على التخلي عنها لتحقيق السلام. غير أن كييف تستبعد أي مساومة على وحدة أراضيها.