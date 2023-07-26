روسيا تعلن تقدمها شرق أوكرانيا وأوروبا تبحث طرقا بديلة لتصدير الحبوب

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت جانز، في تصريحات صحافية، إن التكتل "تلقى رسالة من وزراء ليتوانيا، تضمنت اقتراحا بشحن الحبوب الأوكرانية إلى العالم من موانئ دول البلطيق".

أعلنت روسيا أن قواتها تقدمت مسافة كيلومترين في شرق أوكرانيا خلال 24 ساعة الأخيرة، في وقت كشف الاتحاد الأوروبي، عن بدء تقييم جميع الطرق البديلة الآمنة لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، في أعقاب إعلان روسيا وقف العمل باتفاقية التصدير عبر البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت جانز، في تصريحات صحافية، إن التكتل "تلقى رسالة من وزراء ليتوانيا، تضمنت اقتراحا بشحن الحبوب الأوكرانية إلى العالم من موانئ دول البلطيق".

ووصف ممر البلطيق بأنه "خط مهم للغاية"، مشيرا إلى أن الموانئ في دول البلطيق "يمكن أن تكون وسيلة بديلة وموثوقة لشحن الحبوب الأوكرانية"، ولفت إلى أن موانئ دول البلطيق يمكن أن تسمح بإرسال 25 مليون طن من الحبوب سنويا إلى الأسواق العالمية.

وفي السياق، أعلن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي، أن الاتحاد "مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريبا عبر ممرات التضامن".

ويأتي ذلك، فيما أعلنت روسيا أنها صدت هجوما بزورقين مسيرين أوكرانيين على إحدى سفنها الحربية في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت، الثلاثاء، هجوما ليليا بزورقين مسيّرين كانا يستهدفان سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود، قبل أن تطلق السفينة النيران عليهما وتدمرهما عندما كانا على مسافة تتراوح بين 800 وألف متر من السفينة.

وأضافت الوزارة أن السفينة لم تتعرض لأي أضرار، وهي تواصل أداء مهامها في مراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

في غضون ذلك، تستمر المواجهات بين الجيشين الروسي والأوكراني على مختلف المحاور في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وسط استمرار المحاولات الأوكرانية لإحداث ثغرة في الخطوط العسكرية الروسية، مع قرب بلوغ الهجوم المضاد نهاية شهره الثاني.

وأعلن الجيش الروسي أنه تقدم كيلومترين خلال 24 ساعة الأخيرة في شرق أوكرانيا، وتحديدا قرب ليمان التي تشكل مركزا للسكك الحديدية استعادته القوات الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الدفاع: "قواتنا حققت تقدما تاما بعمق كيلومترين وبطول 4 كيلومترات على خط الجبهة" في اتجاه ليمان. وأضاف البيان أنه خلال "هذه العمليات المضادة الناجحة" سيطر الجيش الروسي على بلدة سيرغييفكا.

وأكد الروس قبل أسبوعين أنهم تقدموا 1.5 كيلومتر في اتجاه ليمان، في حين تحدث الجيش الأوكراني منذ بداية تموز/يوليو الحالي، عن هجمات روسية حول ليمان التي تبعد 50 كيلومترا شمال شرقي كراماتورسك، المدينة الرئيسية التي تسيطر عليها كييف في شرق أوكرانيا.