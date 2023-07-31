الانقلاب في النيجر: اعتقالات "تعسفيّة" تطاول وزراء

قال الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية في بيان، إنّه "بعد اختطاف رئيس الجمهورية" محمد بازوم "يكثف الانقلابيون الاعتقالات التعسّفية".

ألقى الانقلابيون القبض على أربعة وزراء ووزير سابق، وعلى رئيس حزب محمد بازوم، الرئيس المنتخب الذي أطاح به انقلاب الأربعاء، بحسب ما أفاد الحزب الرئاسي في النيجر في بيان، اليوم الإثنين.

وقال الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية في بيان، إنّه "بعد اختطاف رئيس الجمهورية" محمد بازوم "يكثف الانقلابيون الاعتقالات التعسّفية".

واعتُقل صباح الإثنين وزير النفط مهامان ساني محمدو، نجل الرئيس السابق محمدو يوسفو، ووزيرة المناجم أوسيني حديزاتو.

وأضاف البيان أنّ الانقلابيين "اعتقلوا رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب" فورماكوي غادو، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأشار الحزب إلى أنّ "ذلك جاء بعد اعتقال" وزير الداخلية واللامركزية هما أمادو سولي ووزير النقل عُمارو مالام ألما، ونائب وزير الدفاع السابق كالا موتاري.

وطالب الحزب بـ"الإفراج الفوري" عن الوزراء الموقوفين و"المحتجزين ظلماً"، مشيراً إلى أنّه يخشى أن تصبح النيجر "نظاماً ديكتاتورياً وشمولياً".

كذلك، أعلنت مصادر مقرّبة من الرئاسة اعتقال وزير التعليم المهني قسوم مختار.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت دعا المجلس العسكري في بيان "جميع الوزراء ومديري المؤسسات السابقين إلى استئناف العمل في مختلف القطاعات الوزارية والمديريات المتاحة"، في موعد أقصاه اليوم الإثنين الساعة 12,00 ظهرا (11,00 بتوقيت غرينتش).

وندّد رئيس وزراء النيجر أومودو محمدو، الأحد، بـ "انقلاب غير مبرّر"، مكرِّرا أن النيجر تعتمد "كثيرا على شراكتها الدولية".

ولا يزال بازوم محتجزا في مقرّ إقامته من أفراد حرسه المقرّبين منذ صباح الأربعاء. وكان قد تحدّث عبر الهاتف مع العديد من رؤساء الدول وشخصيات أخرى في دول شريكة للنيجر، مثل فرنسا والولايات المتحدة.