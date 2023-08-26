نيوزيلندا: إقامة دائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين

"لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا اثبات امتلاكهم كميات محددة من المال".

أعلنت نيوزيلندا أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 آذار/مارس من العام المقبل، على ما نقلت "أ ف ب"، السبت، عن وزير الهجرة، أندرو ليتل.

وأوضح الوزير، يتابع المصدر، أنه "الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى هنا، إلى نيوزيلندا بحثًا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة لكن مع تواصل الحرب، لدينا واجب إنساني اتجاههم".

وأضاف: "لقد بسطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة".

في هذا الإطار، لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا اثبات امتلاكهم كميات محددة من المال.

وقد منحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها حكومة نيوزيلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.