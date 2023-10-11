بوتين عن نشر حاملة طائرات أميركيّة في المنطقة: "تصرّفات تؤدّي إلى التصعيد"

قال بوتين في معرض تعليقه على نشر حاملات طائرات أميركية في المنطقة: "بالطبع مثل هذه التصرفات تؤدي إلى تصعيد الوضع، آمل أن يسود المنطق السليم".

انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر الولايات المتحدة حاملات طائرات شرق البحر المتوسط، معتبرا ذلك "يؤثر سلبا على الوضع في قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين الأربعاء، خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي بالعاصمة الروسية موسكو.

كما يأتي ذلك فيما انقطعت الكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، عند الساعة الثانية ظهرا اليوم، بسبب نفاد الوقود، فيما بلغ عدد الشهداء في اليوم الخامس من العدوان الإسرائيلي أكثر من 1055 شهيدا، بينهم 260 طفلا على الأقل و230 امرأة، إضافة إلى إصابة 5184 مواطن على الأقل، فيما وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1200 إضافة إلى نحو 3 آلاف جريح.

وفي معرض تشكيكه بالغرض من إرسال مجموعة عسكرية أميركية إلى المنطقة وقت التصعيد، قال إن "الولايات المتحدة نشرت حاملة الطائرات الأولى في البحر المتوسط، وتعلن الآن عن الثانية، لا أرى أي معنى لهذا، هل سيقصفون لبنان أم ماذا؟".

وتابع: "أم أنهم قرروا فقط تخويف جهة ما؟ لكن هناك أشخاصا لا يخافون من أي شيء".

وشدّد الرئيس الروسي على أنه "لا يمكن حل المشاكل بهذه الطريقة، ومن الضروري البحث عن حلول وسط".

واختتم حديثه قائلا: "بالطبع مثل هذه التصرفات تؤدي إلى تصعيد الوضع، آمل أن يسود المنطق السليم".

والأحد الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن إنه أوعز لمجموعة حاملة الطائرات الهجومية "فورد" بالإبحار إلى شرق المتوسط، لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية.

وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة "ستريت جورنال" عن مسؤولين بالبنتاغون قولهم إن واشنطن قد تنشر حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" قرب إسرائيل.