واشنطن لا ترى مؤشرات إلى اعتزام "فاعلين إضافيين" مهاجمة إسرائيل

مجددا، واشنطن تقول إنه لا مؤشرات إلى اعتزام "فاعلين إضافيين" مهاجمة إسرائيل، في إشارة إلى إيران أو حزب الله اللبناني، الأمر الذي يسعى الجانب الإسرائيلي على تكريسه منذ هجوم القسام، فجر السبت.

قال قائد الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تلحظ أي مؤشرات إلى اعتزام فاعلين إقليميين الانضمام إلى هجوم حماس على إسرائيل، في إشارة إلى إيران أو مجموعات مسلحة مدعومة إيرانيا.

وصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش، الجنرال تشارلز براون، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل إنه "لم أر أي مؤشرات إلى أن فاعلين إضافيين سيشاركون في الإضرار بإسرائيل".

وأمر الرئيس جو بايدن بتحريك حاملة طائرات وسفن حربية أميركية إلى شرق المتوسط، مع إرسال مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل.

وأضاف براون "هذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تعديل انتشار قوتنا. لا فقط دعما لإسرائيل، بل أيضا لردع أي عمل مستقبلي".

بدوره كرّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وهو يقف بجوار براون، تحذير بايدن لمن وصفهم بـ"أعداء إسرائيل" من مغبة التدخل في النزاع.

وقال أوستن: "لأي دولة، لأي منظمة، لأي شخص يفكر في محاولة الاستفادة من المعاناة في إسرائيل لمحاولة توسيع هذا النزاع أو محاولة إراقة المزيد من الدماء. لدينا كلمة واحدة فقط: لا تفعلوا".

وأعلن أوستن، وصول حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن وزارة الدفاع الأميركية مستعدة لنشر عناصر عسكرية إضافية.

وأكد أن واشنطن تدعم إسرائيل وأن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وتم توسيع أسطول المقاتلات الحربية الأمريكية في المنطقة.