اقتحام المطار في داغستان بعد قدوم طائرة من إسرائيل: توقيف ستين شخصا وإصابة عناصر شرطة

قال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان: "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم"، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

("أ ب")

أفادت السلطات الروسية بأن ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا، فيما أصيب 9 من عناصر الشرطة.

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وقال الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية في بيان: "حددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات وأوقف ستون منهم"، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.

واقتحم عشرات المحتجين الغاضبين مساء الأحد، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين.

وأتى الاقتحام في خضم الحرب ضد قطاع غزة المحاصَر.

وتعهد رئيس جمهورية داغستان، سيرغي ميليكوف، معاقبة المسؤولين عن الحادثة.

واقتحم المحتجون مبنى الركاب، بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطين، ووصلوا إلى مدرج المطار، واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بعيد ذلك، أعلنت وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا" إغلاق المطار أمام الملاحة الجوية، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

وأعلنت السلطات المحلية عبر "تليغرام" أن "الوضع تحت السيطرة".

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في الجمهورية وقوع إصابات، دون أن يوضح عدد المصابين أو جنسياتهم.

وأعلنت "روسافياتسيا" في وقت متأخر الأحد "تحرير" مطار محج قلعة، قائلة "بفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى تحرير المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول".

وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ونشرت قنوات عدة عبر "تليغرام" صورا ومقاطع فيديو لعشرات الرجال ينتظرون خارج المطار لإيقاف السيارات بحثا عن إسرائيليين.

وشوهد أحد المحتجين في مقطع فيديو حاملا لافتة كتب عليها "لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان".

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى محتجين داخل أروقة المطار، يحاولون فتح الأبواب بالقوة، بينما يحاول موظفون ردعهم.

ونشرت حكومة داغستان على تلغرام نداء إلى المقتحمين لوقف "أعمالهم غير القانونية" على الرغم من غضبهم إزاء "المذبحة اللاإنسانية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "نحض سكان الجمهورية على عدم الاستسلام لاستفزازات الجماعات الهدامة وعدم إثارة الذعر في المجتمع".

وفي وقت لاحق الأحد، نشر ميليكوف عبر "تليغرام" بيانا قال فيه: "يتعاطف جميع الداغستانيين مع معاناة الضحايا بسبب تصرفات أشخاص وسياسيين ظالمين، ويصلون من أجل السلام في فلسطين".

وأضاف: "لكن ما حدث في مطارنا أمر شائن، ويجب أن يحظى بالتقييم المناسب من سلطات إنفاذ القانون. وسيتم ذلك".

وبحسب موقع "فلايت رادار" المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة آتية من تل أبيب الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار محج قلعة.

فيديوهات أخرى توثّق #اقتحام_المطار في #داغستان، عقب هبوط طائرة آتية من #إسرائيل، ما استدعى إلى تعزيز القوات الأمنية في المطار، وإغلاقه حتى السادس من الشهر المقبل.



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ووفق موقع "سوتا" الروسي المستقل، فإن الرحلة هبطت عن طريق الترانزيت، وكان مقررا أن تقلع مجددا باتجاه موسكو.

ودانت الولايات المتحدة "الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها المطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد.

وكتبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا". وأضافت "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع المجتمع اليهودي بكامله بينما نشهد تصاعدا عالميا لمعاداة السامية".