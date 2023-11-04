إردوغان عن نتنياهو: "محوناه وألقيناه جانبًا"

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، الجمعة.

ولفت الرئيس إردوغان، إلى أن "نتنياهو، هو المسؤول الأول شخصيًا" عن الهجمات على غزة، و"الداخل الإسرائيلي يشهد حاليًا تصريحات مناهضة له".

وتابع: "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضًا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية".

وأضاف: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال. لقد محوناه وألقيناه جانبًا".