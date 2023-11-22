نقاشات بين ناشطين داعمين لإسرائيل عبر تويتر حول "طرق قتل" رشيدة طليب

كانت طليب وصلت الأسبوع الماضي ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها والمشاركة في فعاليّة سنويّة لجمع التبرّعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة في الولاية نفسها...

نشر مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة (CAIR)، الثلاثاء، تسجيلات صوتيّة لناشطين داعمي إسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا، عبر منصّة "إكس".

وكانت طليب وصلت الأسبوع الماضي ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها والمشاركة في فعاليّة سنويّة لجمع التبرّعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأميركيّة الإسلاميّة في الولاية نفسها.

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطنيّ لمجلس العلاقات الأميركيّة الإسلاميّة، إنّ ناشطين داعمين لإسرائيل ناقشوا فيما بينهم على منصّة "إكس"، سبل التحرّش جنسيًّا بطليب ومضايقتها، بل وحتّى قتلها خلال زيارتها أريزونا.

وأضاف أنّ هذا المشهد يعدّ "أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتّحدة، وخروجها من السيطرة".

وإثر ما حدث، ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفعاليّة المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفعاليّة، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة في أريزونا لإقامتها في مكان آخر.

يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النوّاب الأمريكيّ، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قرار يوجّه اللوم للنائبة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزّة.