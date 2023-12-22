البيت الأبيض: إيران "ضالعة بشدة في تخطيط" هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

اتهمت الولايات المتحدة الجمعة إيران بالضلوع في هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر، قائلة إن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية.

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وتمثل هذه الاتهامات التي تستند إلى معلومات استخباراتية أميركية، أقوى تصريحات حتى الآن للولايات المتحدة بشأن دور إيران المحتمل في الهجمات.

وصرّحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان "نعلم أن إيران ضالعة بشدة في تخطيط العمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر".

وأكدت أن "الدعم الإيراني للحوثيين قوي ويشمل تسليم معدات عسكرية متطورة ومساعدة استخباراتية ومساعدات مالية وتدريب"، وأن طهران قامت بـ"تفويض القرارات العملياتية إلى الحوثيين".

وتابعت المسؤولة "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور".

وأضافت "يتماشى ذلك مع الدعم المادي طويل الأمد الذي تقدمه إيران وتشجيعها لأنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

واعتبرت أنه بدون مساعدة من إيران، سيواجه الحوثيون "صعوبة في رصد وضرب" السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وأضافت أدريان واتسون أن الولايات المتحدة التي شكلت تحالفا عسكريا هدفه المعلن حماية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، تجري "مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها" حول كيفية الرد على هذه الهجمات.

واستهدف الحوثيون مرارا سفنا في الممر الملاحي الحيوي يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل" التي تشن حربا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتهدد هذه الموجة من الهجمات التي نفذت بطائرات مسيّرة وصواريخ، بتعطيل التجارة العالمية. وأعلنت شركات النقل البحري الرئيسية تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب.