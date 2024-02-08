إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

أظهرت النتائج الأولية، فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع الذي أجري وسط حملة قمع لوسائل الإعلام المستقلة وفي غياب أي معارضة فعلية.

أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيسا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات، في نتيجة متوقعة لانتخابات جاءت بعد أشهر من انتصار باكو في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.

وأظهرت النتائج الأولية، أمس الأربعاء، فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع الذي أجري وسط حملة قمع لوسائل الإعلام المستقلة وفي غياب أي معارضة فعلية.

ويحكم علييف الدولة الغنية بالنفط بقبضة حديدية منذ العام 2003، عندما خلف والده حيدر، حتى أنه من المستبعد حدوث أي مفاجآت.

وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين آخرين جميعهم مغمورون ولا يعتبر أيّ منهم بديلا حقيقيًا، و"جميعهم أيدوا الرئيس في الماضي القريب"، وفق ما جاء في تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية التي تم سحقها لسنوات هذه الانتخابات "المهزلة"، على غرار ما فعلت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018.

وفي العام 2018، حصل علييف على 86% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ونحو 89% في عام 2008، في نتيجة غير مسبوقة.