سوناك لنتنياهو: التفاوض على هدنة إنسانية في غزة هو "أولوية فورية"

جاءت هذه المحادثة الهاتفيّة بعد أن شنّت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الدامية على الجزء الجنوبي من القطاع الفلسطيني، أمس الخميس.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنّ التفاوض على هدنة إنسانيّة في قطاع غزّة هو "أولويّة فوريّة"، وفقا لداونينغ ستريت.

وتحدّث سوناك هاتفيا مع نتنياهو بعد الظهر و"أكّد مجددا أنّ الأولويّة الفوريّة يجب أن تكون التفاوض على هدنة إنسانيّة للسماح بالإفراج الآمن عن الرهائن وتسهيل تسليم مزيد من المساعدات إلى غزّة، بما يؤدّي إلى وقف إطلاق نار دائم على المدى الطويل"، حسبما قال المتحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني.

وأضاف المتحدّث أن "رئيس الوزراء قال إنّ المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيّين في غزّة والأثر الإنساني الذي يُحتمل أن يكون مدمّرا للتوغّل العسكري في رفح" الواقعة في الطرف الجنوبي لقطاع غزّة.

وجاءت هذه المحادثة الهاتفيّة بعد أن شنّت إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الدامية على الجزء الجنوبي من القطاع الفلسطيني، أمس الخميس.

وأضاف سوناك أنّه "يجب بذل مزيد من الجهود" لتخفيف القيود المفروضة على إمدادات المساعدات وضمان وصول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانيّة إلى المدنيّين المحتاجين في كلّ أنحاء قطاع غزّة.