البرازيل: دعم واسع لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

مصدر في الخارجية البرازيلية: "كل (وزير) تناول هذه القضية عبّر عن دعمه" لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء "كبير".

أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، اليوم الخميس وجود دعم واسع بين أعضاء مجموعة العشرين لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو.

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وقال فييرا للصحافيين، إن هناك "إجماع فعلي على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين".

وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية، أن "السبب الوحيد الذي جعل (فييرا) لا يقول ببساطة إن هناك ’إجماع’ هو عدم تطرق جميع الوزراء لهذه القضية".

وأضاف المصدر أن "كل (وزير) تناول هذه القضية عبّر عن دعمه" لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء "كبير".

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد حثّ فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع "ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة العشرين يؤيد" حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل.

وقال بوريل للصحافيين "الجميع هنا، الجميع، لم أسمع أحدا يعارض ذلك. لقد كان طلبا قويا لحل الدولتين".

وتابع المسؤول الأوروبي "القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل، ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم الخاصة".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية بما في ذلك من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، من أجل إقامة دولة فلسطينية وهو الأمر الذي رفضه الكنيست الأربعاء بأغلبية واسعة.

وكانت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة محور التركيز الرئيسي لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا.