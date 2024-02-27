الولايات المتحدة تشيد بـ"إصلاحات" السلطة الفلسطينية بعد استقالة رئيس الوزراء

المتحدث باسم الخارجية الأميركية يقول إن بلينكن شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ إصلاحات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

أشادت الولايات المتحدة، أمس، الإثنين، بالإصلاحات التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استقالة حكومته.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها".

وقال ميلر إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ تلك الخطوات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وأضاف "نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية. ونعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

ورفض ميلر التعليق بشكل مباشر على استقالة اشتية، قائلا إن الأمر شأن داخلي للفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الإثنين، "وضعت استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس في 20 شباط/ فبراير الجاري واليوم أتقدّم بها خطيا".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس".

وأضاف "أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية".

ودعا بلينكن السلطة الفلسطينية ومقرها رام الله إلى بسط سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب، وهي فكرة لم تؤيدها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي أعربت عن معارضتها لإنشاء دولة فلسطينية.