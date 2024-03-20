تقرير: أميركا تجمد تمويل الأونروا حتى 2025

امتنع البيت الأبيض ومسؤولون بالكونغرس عن التعليق على تفاصيل الاتفاق إلى أن يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

اتفق الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على الاستمرار في حظر التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى آذار/مارس 2025، وذلك بحسب ما أفاد مصدران استندت إليهما وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

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وقال المصدران إن الاتفاق يندرج ضمن مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية، حيث تم الاتفاق على تجميد التمويل للوكالة الأممية لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.

وامتنع البيت الأبيض ومسؤولون بالكونغرس عن التعليق على تفاصيل الاتفاق إلى أن يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في كانون الثاني/يناير الماضي، وقف تمويل الوكالة الأممية، وذلك بعد مزاعم إسرائيل باتهام 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا في شهر شباط/فبراير الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.

ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.

وتدير الأونروا في قطاع غزة مدارس القطاع ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات المجتمعية، وتوزع مساعدات إنسانية.

وتوظف الأونروا التي تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.