الكونغرس يوافق على حظر تمويل الأونروا حتى آذار 2025

في إشارتها للخبر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، إن الموافقة على الاقتراح جاءت في إطار "الموافقة على "تمرير الميزانية الفيدرالية لعام 2024".

وافق الكونغرس الأميركي، ليلة السبت، على اقتراح يحظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى آذار/مارس 2025.

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وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير/كانون الثاني وقف تمويل الوكالة، بعد مزاعم إسرائيلية باتهام 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر تشريعًا، الشهر الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.

وفي إشارتها للخبر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، إن الموافقة على الاقتراح جاءت في إطار "الموافقة على تمرير الميزانية الفيدرالية لعام 2024".

يشار إلى أن وكالة "رويترز"، كانت نقلت في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، عن "مصدرين لم تسمهما" أن "اتفاقًا بين زعماء في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية سيستمر في حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025".

وقال المصدران المطلعان على الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، إن التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.