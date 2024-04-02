"المطبخ العالمي" تعلق عملياتها بعد مقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية بغزة

أكدت المنظمة غير الحكومية في بيان "مقتل سبعة عناصر من فريقها بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة" موضحة أن القتلى "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة" وأحدهم "يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والفلسطينية".

أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.

وأعلنت المنظمة الأميركية مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في بيان "مقتل سبعة عناصر من فريقهاا بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة" موضحة أن القتلى "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة" وأحدهم "يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والفلسطينية".

وقالت المنظمة إنها قررت "تعليق عملياتها في المنطقة".

وأوضحت أن فريقها كان يتنقل في قافلة تضم "سيارتين مدرعتين تحملان شعار وورلد سنترال كيتشن وآلية خفيفة" عند تعرضه لضربة.

وتابعت في البيان "بالرغم من تنسيق التحركات مع القوات المسلحة الإسرائيلية، أصيب الموكب فيما كان يغادر مستودع دير البلح حيث أفرغ الفريق أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي نقلت إلى غزة عن طريق البحر".

وأعرب مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة، في حين طالبت أستراليا التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة بمحاسبة الفاعلين.

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن "القتل العشوائي"، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.