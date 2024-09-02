الحوثيّون: استهداف سفينة في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات

قال الناطق العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (BLUE LAGOON I) في البحر الأحمر".

سفينة استهدفها الحوثيون، سابقا، في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الإثنين، أن قواتها استهدفت سفينة في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات لـ"انتهاكها حظر الوصول" إلى موانئ إسرائيل.

وقال الناطق العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينة BLUE LAGOON I في البحر الأحمر".

وذكر أن الهجوم نُفِّذ "بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيّرة".

وأضاف أن السفينة "أصيبت إصابة مباشرة، وأن استهدافها جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة"، دون ذكر الجهة التي تتبع لها للسفينة.

وحذّر البيان "كافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها، وبغض النظر عن وجهتِها".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وبحر العرب، والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.