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قصف تركي يلحق أضرارا بمعبد أثري في عفرين

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 17:10

قصف تركي يلحق أضرارا بمعبد أثري في عفرين
(أ.ف.ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

ألحق القصف التركي لمنطقة عرفين في سورية، الخاضعة لسيطرة الأكراد، أضرارا بمعبد عين دارة الأثري؛ وذلك بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

ويرجع تاريخ معبد عين دارة إلى العصر الحديدي، ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوش على الجدران. وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت (لم يتسن التحقق منها على نحو مستقل) حفرة في الموقع نجمت عن قذيفة فيما يبدو.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن معبد عين دارة تعرض لقصف تركي مما تسبب "بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية". ولم يتسن الحصول على تعليق من الجيش التركي.

وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين قبل أسبوع، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، وتضمن الهجوم قصفا شديدا لكن تقدم الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا.

ولحقت أضرار كبيرة بالعديد من الآثار في سورية منذ تفجر البلاد في أعقاب قمع النظام لمظاهرات تدعو للإصلاح في مدن وقرى الريف السوري عام 2011، بما في ذلك دمار واسع النطاق لحق بمواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في تدمر وحلب القديمة.

وفي اتسياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إن بلاده ستطهر حدودها بالكامل مع سورية من من اعتبرهم "إرهابيين"، مما يدل على أن الهجوم التركي المستمر منذ تسعة أيام في منطقة عفرين بشمال سورية سوف يتواصل.

وقال إردوغان في مؤتمر لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أمسايا الشمالي، إن تركيا ستعمل على ضمان إمكانية عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى ديارهم فور تطهير الحدود من المسلحين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#عرفين
#سورية
#غصن الزيتون

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