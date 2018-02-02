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واشنطن تلوح بضربات عسكرية لسورية بداعي استخدام أسلحة كيميائية

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 05:26

واشنطن تلوح بضربات عسكرية لسورية بداعي استخدام أسلحة كيميائية
صورة توضيحية (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#سارين
#كلور
#دونالد ترامب
#خان شيخون
#الغوطة الشرقية
#المرصد السوري لحقوق الإنسان

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