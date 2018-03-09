  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

سورية: 67 هجوما على المنشآت الطبية خلال شهرين

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 18:45

سورية: 67 هجوما على المنشآت الطبية خلال شهرين
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها من ارتفاع مستوى الهجمات على المنشآت الطبية في سورية إلى مستوى "خطير"، مع بلوغها في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير نصف إجمالي ما سجل في مجمل سنة 2017.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندمير، في ندوة صحافية في جنيف، اليوم، إن المنظمة تلاحظ "تصعيدا خطيراً" في هذه الحوادث خلال الشهرين الاوليين من 2018.

وأضاف أنه تم تسجيل "67 هجوما مؤكدا" بالإجمال في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، وأن هذا العدد يشكل "أكثر من 50% من الهجومات المؤكدة في 2017 التي بلغت 112 هجوما".

وليس في وسع منظمة الصحة العالمية تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، كما أوضح ليندمير.

وقع حوالي نصف الهجمات التي أحصيت في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، في الغوطة الشرقية التي تحاصرها القوات السورية قرب دمشق.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن "20 مستشفى و16 مؤسسة صحية وسيارتي إسعاف ومستودعاً للوازم الطبية" أصيبت في هجمات قتل خلالها 19 شخصا وأصيب 28 بجروح.

وذكر ليندمير بأن "المنشآت والطواقم الطبية تستفيد من حماية خاصة في نظر القانون الدولي"، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تدعو "كل الأطراف الموجودين في سورية إلى وقف هذه الهجمات".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المنشآت الطبية
#سورية
#الغوطة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحت القصف: قافلة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها في الغوطة
تحت القصف: قافلة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها في الغوطة

2018-03-09

"الحديث عن عودة اللاجئين مبكر جدا والفشل في سورية سياسي"
"الحديث عن عودة اللاجئين مبكر جدا والفشل في سورية سياسي"

2018-03-09

إسبانيا: السلطات القضائية ترفض إطلاق سراح المرشح الكاتالوني
إسبانيا: السلطات القضائية ترفض إطلاق سراح المرشح الكاتالوني

2018-03-09

الأكثر قراءة

الغوطة الشرقية.. نزوح حتى الموت

الغوطة الشرقية.. نزوح حتى الموت

2018-03-08
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

2018-03-08
نتنياهو طالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لإسرائيل

نتنياهو طالب ترامب بالسماح للجاسوس بولارد بالهجرة لإسرائيل

2018-03-08
مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات

مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات "أف 35"

2018-03-08
طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

2018-03-08