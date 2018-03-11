هجوم جوي على القاعدة الروسية "حميميم" في السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إحباط هجوم بطائرات دون طيار مفخخة، استهدف قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية في سورية.

وأفادت تقارير من سورية الليلة الماضية بتعرض قاعدة "حميميم" الروسية الجوية على الساحل السوري لهجوم جديد يُعتقد أنه تم تنفيذه بطائرات من دون طيار.

وقالت شبكات إخبارية موالية للنظام السوري إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لتلك الطائرات التي كانت محملة بالقنابل وتستهدف القوات الروسية.

وكان هجوم مشابه ضرب المطار في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات الحربية الروسية.

يذكر أن وصلت دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس المتطورة "سو - 57" إلى القاعدة الروسية الجوية في "حميميم" شباط/ فبراير الماضي.

وقالت المصادر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إن "طائرتين مقاتلتين روسيتين إضافيتين من الجيل الخامس المتطور "سو-57"، وصلتا إلى قاعدة القوات الجوية-الفضائية الروسية فى حميميم بسورية"، مضيفة أنه رافقهما عدد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-30، أثناء رحلتهما من روسيا إلى سورية.

وأشارت المصادر إلى أنه بذلك يكون الجيش الروسى قد أرسل حتى الآن 4 مقاتلات من هذا الطراز الحديث "سو-57" إلى سورية.

وتعد "حميميم" القاعدة الأساسية التي تستخدمها روسيا في شن الغارات على الجماعات المسلحة في سورية، وهي الغارات التي أدت إلى استعادة قوات النظام السيطرة على كثير من الأراضي.

وقد تعرضت طائرات روسية في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي لأضرار في "حميميم" عقب قصف مسلحي المعارضة للقاعدة بالمدفعية.

وأفادت تقارير بأن الغارات الجوية الروسية أدت إلى مقتل كثير من المدنيين، ولكن موسكو تقول إنها لا تستهدف سوى المسلحين.

وكانت القوات المسلحة الروسية قالت إنها أحبطت هجوما بطائرة بلا طيار على قاعدة حميميم.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من إصابة طائرات روسية في قاعدة جوية بقصف للمعارضة السورية المسلحة.

وقبل أيام تحطمت طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة "حميميم"، ما أدى إلى مقتل 39 عسكريا كانوا على متنها، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.