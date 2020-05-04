  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

سورية: مقتل 9 عناصر من قوات النظام بعد أن "خُطِفوا"

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 15:21

سورية: مقتل 9 عناصر من قوات النظام بعد أن "خُطِفوا"
قوات النظام في منطقة إدلب (أرشيف - أ.ف.ب.)
عرب ٤٨

قُتِل تسعة عناصر من القوات الأمنية التابعة للنظام، السوري، اليوم الإثنين، إثر هجوم استهدف مديرية في محافظة درعا في جنوب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، القول، إن "مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا تسعة عناصر من القوات الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رميا بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة".

ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها أو معارضين سابقين، وقد أودت بحياة مئات الأشخاص. وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، عمليات عدة، إلا أن هجمات عدة بقي منفذوها مجهولين.

وأوضح عبد الرحمن أن "هجوم الإثنين يُعد نادرا من حيث حصيلة القتلى المرتفعة"، مشيرا إلى أن "الهجمات ضد قوات النظام عادة ما تستهدف حواجز لها أو دوريات وليس مديرية حكومية كما حصل اليوم".

وكانت درعا مهد الاحتجاجات ضد النظام ومنها انطلقت التظاهرات التي طالبت بإسقاط النظام في 2011 وتمت مواجهتها بالقمع، قبل اندلاع نزاع دام في البلاد لا يزال مستمرا. وهي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها في تموز/ يوليو 2018.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونصّ الاتفاق على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن بقي عدد كبير من عناصرها في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.


#عناصر من القوات الأمنية التابعة للنظام
#سورية
#النظام السوري

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: هبوط مُستمر لوفيات إسبانيا وموظفون إيطاليون يستأنفون أعمالهم
كورونا: هبوط مُستمر لوفيات إسبانيا وموظفون إيطاليون يستأنفون أعمالهم

2020-05-04

كيف ستبدو مدننا بعد كورونا؟
كيف ستبدو مدننا بعد كورونا؟

2020-05-04

تقرير استخباراتي أميركي: الصين تسترت على كورونا لتخزين الإمدادات
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تسترت على كورونا لتخزين الإمدادات

2020-05-04

الأكثر قراءة

إيلي كوهين كان عميلا بمصر والسوفييت كشفوه في سورية

إيلي كوهين كان عميلا بمصر والسوفييت كشفوه في سورية

2020-05-03
4 إصابات بإطلاق نار في رهط وجلجولية وعرّابة

4 إصابات بإطلاق نار في رهط وجلجولية وعرّابة

2020-05-03
أفلام العزلة... الرجل البطل والمرأة السجينة

أفلام العزلة... الرجل البطل والمرأة السجينة

2020-05-03
حيوت:

حيوت: "لن يسقط أي حصن" إذا رفضنا الالتماسات ضد نتنياهو

2020-05-03
#نبض_الشبكة: قناة

#نبض_الشبكة: قناة "مكان" تفتح النار على نفسها

2020-05-03