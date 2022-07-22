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سورية: "استشهاد ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي"

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 01:28

سورية: "استشهاد ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي"
من عدوان إسرائيلي سابق على سورية (Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: عرب 48

أفادت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق و"استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ونقلت الوكالة الرسمية للنظام (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي الثاني من الشهر الجاري شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مواقع في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس، ما أدى إلى إصابة مدنيَّين بجروح، ووقوع خسائر مدنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري ("سانا").

وفي السادس من الشهر الجاري أفادت تقارير صحافية بأن قصفا إسرائيليا بواسطة طائرة مُسيرة استهدف ريف القنيطرة الشمالي، وأسفر عن مقتل عنصر من قوات موالية للنظام السوري.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل إعلام لبنانية وأخرى سورية، مقربة من النظام السوري، فإن القتيل هو فريد فؤاد مصطفى (46 عاما) من سكان بلدة حضر الواقعة في ريف القنيطرة الشمالي. وأشارت التقارير إلى أن مصطفى هو عنصر في القوات الموالية للنظام السوري؛ في حين لم تشر التقارير إلى توقيت تنفيذ القصف الإسرائيلي.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مُسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، قال إنها اقتربت من ما وصفه بـ"المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

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#غارات إسرائيلية في سوريا

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