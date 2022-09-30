  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

تراجُع حدّة الغارات الروسية على سورية منذ بدء الحرب في أوكرانيا

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 12:31

تراجُع حدّة الغارات الروسية على سورية منذ بدء الحرب في أوكرانيا
محاولة تخليص ناجين عقب قصف روسيّ بسورية (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

تراجعت حدّة الغارات التي تنفّذها روسيا في سورية، وحصيلة القتلى الناجمة عنها، منذ بدء حربها في أوكرانيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة في تقرير أصدره تزامناً مع مرور سبع سنوات على بدء موسكو تدخلها العسكري دعماً لدمشق.

وأحصى المرصد مقتل 241 شخصا، 28 منهم مدنيون والبقية من مقاتلي تنظيم "داعش" خلال عام، جراء الضربات الروسية، في أدنى حصيلة قتلى سنوية منذ بدء التدخل العسكري الروسي في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 دعما لقوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقال المرصد إن "الدور الروسي تراجع في سورية عموما، بعد بدء الحرب على أوكرانيا، وانشغال القوات الروسية بها" منذ أواخر شباط/ فبراير.

وأدى ذلك إلى "تراجع حدّة ضرباتها على البادية السورية بشكل ملحوظ"، حيث تستهدف تحركات مقاتلي التنظيم المتطرف.

ومنذ بدء النزاع في سورية في آذار/ مارس 2011، شكّلت موسكو أبرز داعمي النظام، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا.

وتمكنت روسيا خلال سبع سنوات من تعديل موازين القوى في الميدان لصالح قوات النظام التي كانت قد فقدت سيطرتها على الجزء الأكبر من مساحة البلاد لصالح فصائل معارضة أو تنظيمات مسلحة؛ إذ وفّرت غطاء جويا لهجمات عسكرية واسعة نفّذتها قوات النظام على مراحل، بعد حصارها بشكل محكم لأبرز معاقل الفصائل المعارضة، خصوصا في مدينة حلب والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ثم رعت روسيا اتفاقات تسوية أفضت إلى إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين ومقاتلي المعارضة من مناطقهم باتجاه الشمال السوري.

كما رعت اتفاقات تهدئة مع أنقرة الداعمة لفصائل مقاتلة، أدى آخرها في آذار/ مارس 2020 إلى وقف المعارك في مناطق في إدلب ومحيطها، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى.

وتنفذ موسكو بانتظام ضربات تستهدف تحركات مقاتلي تنظيم "داعش" في البادية السورية، بعد انكفائهم إليها، إثر تجريدهم من مناطق واسعة كانت تحت سيطرتهم منذ العام 2019.

وخلال سبعة أعوام، أحصى المرصد السوري مقتل أكثر من 21 ألف شخص، بينهم 8697 مدنيا، ربعهم من الأطفال، على أيدي القوات الروسية.

بودكاست عرب 48

#الغارات الروسية
#سورية
#روسيا
#أوكرانيا
#موسكو
#الحرب العالمية الثالثة
#سوريا
#الحرب الروسية الأوكرانية
#داعش
#النظام السوري

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توجيه التهمة إلى ثلاثة أميركيين في قضيتيّ تجسّس
توجيه التهمة إلى ثلاثة أميركيين في قضيتيّ تجسّس

2022-09-30

أفغانستان: 32 قتيلا و40 جريحا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابُل
أفغانستان: 32 قتيلا و40 جريحا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابُل

2022-09-30

انتخابات الكويت: فوز كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها
انتخابات الكويت: فوز كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها

2022-09-30

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

2022-09-29
أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

2022-09-29
بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

2022-09-29
تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

2022-09-29
المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

2022-09-29