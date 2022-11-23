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إيران تتهم إسرائيل باغتيال ضابط بالحرس الثوري في سورية

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 09:18

إيران تتهم إسرائيل باغتيال ضابط بالحرس الثوري في سورية
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم، الأربعاء، أن عملاء إسرائيليين اغتالوا أمس الضباط في الحرس الثوري الإيراني، داود جعفري، قرب العاصمة السورية دمشق.

ووفقا للوكالة، فإن جعفري هو أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في سورية، وأنه جرى اغتياله بتفجير عبوة ناسفة وُضعت على الطريق قرب دمشق.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني في بيان بأن "الكيان الصهيوني المزيف والمجرم سيتلقى الرد بلا شك".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيل، أفيف كوخافي، قد اعتبر أنه توجد ضرورة "لتسريع الخطط العملياتية"، وتعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية "ضد إيران ووكلائها في المنطقة"، مشيرا إلى ما وصفه بالمرحلة "الحرجة" في مواجهة "التهديد النووي الإيراني"، بحسب ما جاء في بيان عن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، الثلاثاء.

وجاءت تصريحات كوخافي خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولين أميركيين في البنتاغون والبيت الأبيض، في زيارة إلى الولايات المتحدة بدأها يوم الأحد الماضي، وتستمر خمسة أيام، وهي الأخيرة له بمنصبه الذي سيغادره نهاية العام الجاري.

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#سورية
#الحرس الثوري الإيراني
#داود جعفري
#إسرائيل
#اغتيال

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