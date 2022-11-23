تركيا قصفت 471 هدفا للأكراد بالعراق وسورية بالأيام الأخيرة

عرب ٤٨ / أ ف ب

استهدفت القوات الجوية والمدفعية التركية 471 هدفا للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسورية، منذ يوم الأحد الماضي، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله إنه "تم ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن" في إطار عملية ضد مواقع المقاتلين الأكراد.

وأطلقت تركيا، يوم الأحد، عملية "المخلب السيف" بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي متواصل على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سورية.

وتتهم أنقرة التنظيمين بالوقوف وراء هجوم أسفر عن 6 قتلى و81 جريحاً في إسطنبول، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد نفى التنظيمان ذلك، فيما تهدِّد تركيا بشن عملية برية في شمال سورية لحماية حدودها الجنوبية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن هذه الضربات التركية أسفرت عن وقوع نحو أربعين قتيلاً.

وتَركّز القصف المدفعي التركي، مساء أمس، خصوصاً على مدينة كوباني معقل وحدات حماية الشعب الكردية التي استعادتها في العام 2015 من تنظيم "داعش" بدعم غربي، وفق المرصد السوري.