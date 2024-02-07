سورية: عشرة قتلى في حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على حمص

تقارير سورية تفيد بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 6 مدنيين، في هجوم إسرائيلي ضرب محافظة حمص السورية؛ وقالت مصادر محلية إن الهجمات استهدفت عدة مواقع للجيش السوري وقاعدة جوية في المنطقة.

قتل عشرة أشخاص بينهم ستة مدنيين في الهجوم الجوي العدواني الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة حمص في وسط سورية ليل الثلاثاء الأربعاء، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلن النظام في دمشق أنّ القصف أوقع عددًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

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وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، لوكالة فرانس برس: "قتل عشرة أشخاص، بينهم ستة مدنيين ومقاتلين اثنين مواليين لايران في غارة إسرائيلية على مبنى في حي الحمراء بمدينة حمص".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المخابرات العسكرية السورية وصفته بـ"المطلع"، قوله إن الهجوم الإسرائيلي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع على أطراف حمص.

حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص: استشهاد امرأة وطفل وإصابة 7 آخرين.



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وأوضح المرصد أن من بين القتلى "ثلاثة طلاب جامعيين وامرأة، فيما لم يتم التعرف على هوية جثمانين بعد". وأضاف "انهار المبنى بالكامل في واحد من الأحياء الراقية في المدينة، واستهدفت مواقع أخرى تابعة لمجموعات موالية لإيران في حمص ومحيطها".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التابعة لجيش النظام السوري، في بيان، إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".

وبثّ التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر عناصر إغاثة يبحثون بين أنقاض ما يبدو أنّه مبنى منهار ويخلون شخصًا على نقّالة. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق بأنّ "عدوانًا صهيونيًا استهدف بعض المناطق في حمص وريفها".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طاولت بشكل رئيسي أهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضًا مواقع للجيش السوري.

وتصاعدت هذه الضربات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع في غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومساء السبت الماضي، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن الاحتلال هاجم أكثر من 50 هدفا لحزب الله اللبناني في الأراضي السورية منذ بدء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قُتل ثمانية أشخاص، بينهم عناصر في مجموعات موالية لطهران، في قصف إسرائيلي استهدف مقرًا لهذه المجموعات في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، قُتل 13 شخصًا بينهم خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني، من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حيّ المزة في دمشق، وفق المرصد.

وفي الأسبوع الماضي، شنّت الولايات المتحدة ردًّا على هجوم استهدف قواتها في الأردن، أربع ضربات ضد فصائل موالية لإيران في سورية والعراق أسفرت عن عشرات القتلى.