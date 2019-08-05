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ليبيا: عشرات القتلى والجرحى بقصف طائرة لحفتر حفل زفاف

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 12:00

ليبيا: عشرات القتلى والجرحى بقصف طائرة لحفتر حفل زفاف
عرب ٤٨ / وكالات

قتل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، مساء الأحد، وذلك جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ، على مدينة مرزق، جنوبي البلاد، بحسب ما أفاد نائب في البرلمان الليبي لوكالة الأناضول.

وأضاف النائب رحمة آدم عن مدينة مرزق، أن القتلى والجرحى من قبيلة التبو، وفق ما نقلته قناة "ليبيا الأحرار".

من جهته، قال عضو المجلس البلدي مرزق محمد عمر إن طائرة عسكرية تابعة لحفتر استهدفت حي القلعة السكني الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو، حسب القناة ذاتها.

وأشار عمر إلى أن القصف تسبب في وقوع عديد الخسائر البشرية والمادية من دون تحديدها. بينما ذكرت وسائل إعلام عربية إن القصف استهدف عرسا.

ونقلت فضائية الجزيرة عن مصادر طبية في مستشفى مدينة مرزق، قوله إن نحو أربعين شخصا قتلوا وأصيب أربعون آخرون في قصف جوي شنته طائرة مسيرة تابعة لقوات   حفتر على المدينة.

 وقصفت الطائرة مدنيين أثناء حفل زفاف، بينما قالت عضوة مجلس النواب في طرابلس، رحمة أبو بكر، إن طائرة تابعة لحفتر شنت أربع غارات جوية متتالية على تجمع لأهالي المدينة أثناء حفل زفاف.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن الوضع في المدينة مأساوي جدا جراء الغارة، وإن هذه الغارة على المدينة ليست هي الأولى إذ سبقتها غارات أخرى، واستهدفت مرافق مدنية عامة في المدينة.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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من عرب 48

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