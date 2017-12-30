مصر تعلن قتل 3 مسلحين جنوب القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين خلال اشتباك مسلح وقع وبينهم وبين مسلحين جنوب القاهرة، في طريق "الكريمات أطفيح"، واتهمتهم بالتخطيط لعمليات إرهابية.

وأضافت الوزارة في بيان أن "القتلى هم عبد السلام محمد، وأحمد محمد، وعز الدين أحمد، من عناصر حركة (حسم) الإرهابية"، وتم القضاء عليهم في تبادل لإطلاق النار بطريق "الكريمات ـ أطفيح".

وأشار البيان إلى أن "القتلى كانوا متهمين في أعمال إرهابية، من بينها التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد".

كما أفادت الداخلية بضبط 10 آخرين من حركة حسم بمحافظتي القليوبية (دلتا النيل / شمال) والفيوم (وسط)، متورطين في استهداف قوة أمنية بمحافظة الفيوم في 20 تموز/ يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة آخر وقتها.

ولم يتسن التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية معارضين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وصباح أمس الجمعة، قتل 10 أشخاص وأصيب خمسة آخرون إثر هجوم مزدوج تبناه لاحقا تنظيم "داعش"، استهدف كنيسة "مارمينا"، ومحلا تجاريا جنوبي القاهرة، وفق مصادر رسمية.