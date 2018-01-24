منظمات مصرية: الانتخابات الرئاسية مجرد "تجديد بيعة" للسيسي

استنكرت 5 منظمات حقوقية مصرية، اليوم الأربعاء، استبعاد رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، من خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها آذار/ مارس المقبل، ما يؤكد أنها "مجرد استفتاء"، وفق بيان مشترك.

وقع البيان منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وجميعها غير حكومية مقرها القاهرة.

وأدانت المنظمات "القبض على عنان وإخفائه، وذلك على خلفية إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية". وقالت إنه "بتلك الخطوة فإن الانتخابات المقبلة هي مجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)".

وطالب البيان، المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بعدم المشاركة في الانتخابات "المفتقرة للحد الأدنى من المعايير والضمانات".

فيما اعتبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها اليوم، أن ما تعرض له عنان "توقيف تعسفي". ودعت السلطات إلى "الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر".