سيناء: الجيش المصري ينفي أنباء عن قصف نقطة عسكرية بالخطأ

نفى الجيش المصري، مساء اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي ترددت حول قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية في شمال سيناء، شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان: "لا صحة لما يتم تداوله على إحدى وسائل الإعلام (لم يسمها)، بشأن قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية بمدينة العريش".

وفي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية، طالب المتحدث باسم الجيش المصري وسائل الإعلام بـ "تحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن العمليات العسكرية بشمال سيناء".

ومساء اليوم، تداولت وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها، أنباء قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية بمدينة العريش، دون تفاصيل.

وفي 9 شباط/ فبراير الجاري، أعلن الجيش المصري بدء تنفيذ خطة "المجابهة الشاملة" بتكليف رئاسي، التي تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة، أصدر الجيش المصري 10 بيانات تتضمن نتائج وأهداف خطته التي أسفرت حتى اليوم عن مقتل 3 عسكريين و67 مسلحا، وتوقيف 1734، وفق إحصاء يستند على البيانات العسكرية.