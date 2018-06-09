أنباء عن زيارة الرئيس الأثيوبي لمصر رغم الخلافات

وصل إلى العاصمة المصرية، صباح اليوم السبت، وزير الري والكهرباء الأثيوبي، سيلشي بيكيلي، ممهدًا في ما يبدو لزيارة رئيس وزراء بلاده في خطوة فريدة من نوعها في وسط التوترات الأخيرة بين البلدين.

وصدرت هذه المعلومات عن وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، التي قالت إن رئيس وزراء أثيوبيا، أبي أحمد، سيبدأ يوم السبت زيارة لمصر يجري خلالها محادثات مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن "رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي (سوف) يحل مساء اليوم السبت ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المحادثات بين السيسي وأحمد ستعقد يوم الأحد.

وتتصاعد حدّة الخلافات في الآونة الأخيرة، بين مصر وأثيوبيا حول مشروع سد "النهضة" الذي تكاد أن تنتهي أثيوبيا من العمل عليه، قرب حدودها مع السودان.

ولم تنجح اجتماعات عقدت في السابق على مستويات مختلفة وشارك فيها السودان في حل الخلافات حول بناء السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويستخدم في توليد الكهرباء.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس آبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأنه "لن يضر" بدولتي المصب، السودان ومصر.