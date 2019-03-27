مصر: علاء عبد الفتاح ينتظر استكمال إجراءات إخلاء سبيله

قال المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، اليوم الأربعاء، في منشور على صفحته الخاصة في "فيسبوك"، إن السلطات المصرية أفرجت عن الناشط الشهير وأحد أعلام ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء مدى حبسه.

وذكر علي في منشوره أن عبد الفتاح خرج من "سجن طرة إلى ترحيلا الخليفة، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة حبسه حيث أكمل الخمس سنوات التي قضى بها عليه بسبب تظاهرة لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وقت إعداد الدستور عام 2014".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية ماطلت في الإفراج عن ناشطين كثر حتى بعد انتهاء الأحكام الرسمية التي فُرضت عليهم، بعد نقلهم لمراكز الشرطة القريبة من منازلهم، ما يعني أنه ليس من الواضح بعد متى سيعود عبد الفتاح إلى منزله بالضبط.

وعلاء عبد الفتاح، هو أحد الناشطين الذين سطع نجمهم في ثورة "25 يناير" عام 2011، وتم حبسه بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وإخضاع البلاد لحكم عسكري واستبدادي آخر، واشتهر عبد الفتاح بتهريب مقالاته إلى الصحف خارج السجن، والتي رصد فيها إيجابيات وأخطاء ممارسة الناشطين إبان الثورة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحقوقية المصرية، منى سيف، أمس الثلاثاء، الإفراج عن الناشط إسلام خليل بعد نحو خمسة أسابيع من الإخفاء القسري على يد أجهزة الأمن، بتدابير احترازية، أي أنه مُلزم بالتردد إلى مركز الشرطة القريب منه عدّة مرات في الأسبوع.