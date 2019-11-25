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مصر: الحكم بإعدام 7 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 15:07

مصر: الحكم بإعدام 7 أشخاص أدينوا بقتل رجال شرطة
(توضيحية)
عرب ٤٨

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، قرارا بإعدام 7 أشخاص أدينوا بمهاجمة وقتل عناصر شرطية قبل 3 أعوام.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، 7 متهمين بالإعدام و3 بالسجن 15 عاما و15 بالسجن 10 سنوات، فيما قضت ببراءة 7 آخرين في الهجوم على سيارة شرطة في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، الذي أسفر عن مقتل ضابط و6 أمناء شرطة.

ووفق تصريحات صحفية لمصدر قانوني، تحفظ على ذكر هويته، يعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، خلال 60 يوما عقب صدور حيثيات وأسباب الحكم.

وتعود أحداث القضية إلى 8 أيار/مايو 2016 عندما تعرضت سيارة يستقلها ضابط وأمناء شرطة من قسم شرطة حلوان لهجوم بمدينة حلوان، ما أسفر عن مصرع ضابط و6 أمناء.

ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة وفي كانون الثاني/يناير 2017 انعقدت أولى جلسات المحاكمة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، أوراق 7 متهمين في القضية للمفتي للحصول علي رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة اليوم بعد استطلاع رأي المفتي الذي جاء بالموافقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات نفوا صحتها منها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة".

 


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#جنايات القاهرة

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