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مصر: لا احتفالات "شمّ النسيم" هذا العام

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 16:12

مصر: لا احتفالات "شمّ النسيم" هذا العام
إغلاق المقاهي في القاهرة (أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

تغلق مصر الأماكن العامة مثل الحدائق والمنتزهات والشواطئ خلال احتفالات عيد "شمّ النسيم"، التي يحلّ يوم الإثنين المقبل.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الاربعاء إنه كلف المحافظين "بالغلق الكامل دون تهاون"، داعيًا إلى إغلاق أي أماكن قد تشهد تجمعات وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، "بأقصى درجات القوة"، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وقال للمحافظين "أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

واعتاد المصريون الخروج إلى الحدائق والمتنزهات في هذا العيد، الذي بدأ الاحتفال به في العصر الفرعوني.

وسجلت مصر 2350 حالة إصابة بالفيروس منها 178 حالة وفاة حتى أمس، الثلاثاء، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وتفرض مصر حظر تجول ليليا كما أغلقت المدارس والجامعات في إطار جهودها لمكافحة تفشي الفيروس.


#فيروس كورونا
#شم النسيم
#عيد الربيع
#مدبولي

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من عرب 48

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