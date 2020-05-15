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مصر: الجيش يعلن مقتل 13 "مسلّحًا" في عملية أمنية بسيناء

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 19:14

مصر: الجيش يعلن مقتل 13 "مسلّحًا" في عملية أمنية بسيناء
عناصر خاصة من الجيش المصري، للتوضيح (ألاشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، مقتل 13 "مسلحا" خلال عملية مداهمة في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد أيام من إعلانه عن قتل 126 شخصا وصفهم بالـ""تكفيريين" في مواجهات بالمنطقة ذاتها.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن عملية مداهمة أسفرت عن "مقتل 7 مسلحين، و6 آخرين أثناء محاولتهم الهروب من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة واستهدافهم داخل أحد الأوكار".

وأضاف أنه تم خلال المداهمة ضبط كميات من الأسلحة بينها 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و4 أحزمة ناسفة و10 عبوات ناسفة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم يذكر المتحدث الجهة التي ينتمي لها المسلحون، فيما ينشط في شمال سيناء تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم "ولاية سيناء" مسؤوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري، مقتل عدد من العناصر المسلحة شمال سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء".


#مصر
#سيناء
#الجيش المصري
#داعش
#مسلحين

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