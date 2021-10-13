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مصر: تأييد السجن مدى الحياة لـ32 متهما بقضية "محاولة اغتيال السيسي"

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 21:29

مصر: تأييد السجن مدى الحياة لـ32 متهما بقضية "محاولة اغتيال السيسي"
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

أيدت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، السجن المؤبد (25 عاما)، في حق 32 متهما دينوا بتهمة "تكوين 22 خلية إرهابية" من بين جرائمها محاولة اغتيال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية، قد أصدرت في حزيران/ يونيو 2019 أحكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "محاول اغتيال السيسي".

ونشر محامي المتهمين، خالد المصري في صفحته عبر "فيسبوك"، أنّ "المحكمة العليا للطعون العسكرية تقرر رفض جميع الطعون... وتأييد جميع الأحكام كما هي إلا لإثنين فقط من المتهمين، قامت بتعديل حكمهم من المؤبد إلى 15 سنة".

وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 على المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين "خلايا ارهابية" تتبع تنظيم "ولاية سيناء" وهو الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي، وينشط في شمال سيناء ووسطها.

وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مددا تراوح بين 3 أعوام و15 عاما.

وكشف نص تحقيقات النائب العام في 2016 والذي نُشر في مواقع الأخبار المحلية، تخطيط المتهمين لاغتيال السيسي وهو برفقة بن نايف حينما كان يؤدي مناسك العمرة العام 2014، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، آنذاك علاء يوسف، نفى ما تم تداوله في بعض الصحف العربية عن تعرض السيسي لمحاولة اغتيال من دون توضيح تفاصيل.

كما أُسند للمتهمين، بحسب التحقيقات، واقعة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء في عام 2015، واستهداف السائحين وقوات الأمن من الجيش والشرطة.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/ فبراير 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة في سيناء، وفي أجزاء أخرى من البلاد. ومنذ بدء الحملة، قٌتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم مسلحون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش المصري.

بودكاست عرب 48

#مصر
#السيسي
#ولي عهد السعودية السابق
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#محاول اغتيال السيسي

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