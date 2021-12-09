مصر تسرّع تصدير الطاقة إلى لبنان

أعلنت مصر، اليوم، الخميس، تسريع إمداد الغاز إلى لبنان لتوليد الكهرباء، في البلد الذي يعاني من انقطاع شبه دائم للكهرباء.

وتأتي هذه التطورات إثر لقاء رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع نظيره اللبناني، نجيب ميقاتي، في القاهرة، وفق بيان للحكومة المصرية.

وأفاد البيان بـ"صدور توجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء".

وقال مدبولي في البيان إن بلاده "كانت وستظل دومًا داعمًا للبنان الشقيق، لا سيما في ما يتعلق بدعم الحكومة والشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم المساعدات لتجاوز التحديات ودعم استقرار لبنان".

بدوره، استعرض رئيس الوزراء اللبناني "مجالات التعاون المقترح وأوجه الدعم المطلوب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين القاهرة وبيروت".

كما دعا ميقاتي إلى "تسهيل حركة التبادل التجاري في ما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلًا عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية، وحليب الأطفال والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة"، حسب البيان.

ووصل ميقاتي إلى القاهرة، الخميس، في زيارة رسمية غير محددة المدة، التقى في مستهلّها السيسي، بحضور مدبولي، ورئيس المخابرات العامة المصري، عباس كامل.

وفي 8 أيلول/سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان والأردن والنظام السوري، خلال اجتماع رباعي عقد بالعاصمة الأردنية، عمان، على "خارطة طريق" لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر سورية، بعد إعادته من الحالة السائلة إلى الغازية في مدينة العقبة الأردنية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال وزير الطاقة المصري، طارق الملا، إن بلاده ستبدأ ضخ الغاز إلى لبنان في مطلع 2022.