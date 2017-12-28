السعودية تفرج عن أميرين من الريتز كارلتون بتسويات مالية

أفرجت السلطات السعودية عن أميرين من المعتقلين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بعد عقد تسوية مالية مع الحكومة ولجنة ولي العهد، محمد بن سلمان، التي تسمى لجنة مكافحة الفساد، في حين أبقت أخيهما في الفندق المعروف بسجن الأمراء.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إنه تم الإفراج عن اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وهما مشعل وفيصل، في حين أبقت السلطات على اعتقال أخيهما تركي، بعد أكثر من شهرين على اعتقالات بن سلمان للأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

وقال مسؤول سعودي كبير مطلع على المسألة لـ"رويترز" إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة. وذكر أن النائب العام لم يتخذ قرارا بعد بشأن الأمير تركي.

ونشرت الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود صورا على تويتر للأميرين مصحوبة بعبارات الشكر.

الفضل لله والمنّة . أعزكم الله يا الغالين على طاعته . pic.twitter.com/PuwYAeSo7s — نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود (@Ksanouf) December 28, 2017

واحتجزت قوات الأمن السعودية بأمر من بن سلمان نحو 200 أمير ووزير ورجل أعمال وحولت فندق ريتز كارلتون إلى سجن فاخر لهم في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر فيما إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد.

واعتبر محللون على نطاق واسع أن الحملة تستهدف مساعدة بن سلمان في تعزيز قبضته على السلطة بعد أن أزاح ابن عمه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد خلال الصيف.

وأفرج عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، يوم الثلاثاء، أنه جرى الإفراج عن 23 شخصا بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة وأن من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة. وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.