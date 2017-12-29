المغرب: مهرجان خطابي فني تضامنًا مع القدس

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، مساء أمس الخميس، مهرجانًا خطابيًا وفنيًا؛ تضامنًا مع القضية الفلسطينية تحت عنوان "القدس عاصمتنا والأسرى عنوان حريتنا".

شهد المهرجان، الذي نظمته مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية)، حضور مسؤولين مغاربة ووفد من الأسرى الفلسطينيين المحررين، برئاسة وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، برفقة سفير فلسطين لدى المملكة، جمال الشوبكي.

كما شهد المهرجان فقرات غنائية قدمتها مجموعة من الفرق الفنية المغربية، وسط حضور جماهيري واسع.

وعلى هامش المهرجان، قال السفير الفلسطيني في الرباط إن "زيارة وفد الأسرى المحررين للمغرب جاءت بهدف التعريف بقضية المعتقلين الفلسطينيين وتأكيدًا على الاستعداد الفلسطيني لمواصلة النضال ورفض القرار الأميركي الأخير بشأن القدس".

وفجّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري غضبًا في دول عربية وإسلامية وغربية بإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف الشوبكي أن القيادة الفلسطينية أعلنت مقاطعة الإدارة الأميركية، مضيفًا: "لن نسمح بتمرير أي مشروع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

وفي كلمة خلال المهرجان، قال قراقع إن "قرار ترامب بمثابة إرهاب دولي ومخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "على الرئيس الأميركي أن ينظر إلى الأسرى الفلسطينيين المنتهكة حقوقهم، ليدرك أن قراره خاطئ لا يعرف الرحمة ولا يعترف بالآخرين"، مطالبًا بـ"دعم القيادة الفلسطينية من أجل إسقاط القرار الأميركي، وتفعيل مقاطعة إسرائيل على المستويين السياسي والاقتصادي".

وقامت الجهة المنظمة للمهرجان بتكريم السفير الفلسطيني بالمغرب، ووفد الأسرى المحررين الفلسطينيين، وسط هتافات حماسية من الحاضرين، كما ردد الحضور شعارات منددة بالرئيس الأميركي وقراره بشأن القدس، ومؤيدة لفلسطين، من قبيل "يا ترامب يا صهيون... فلسطين في العيون"، و"من المغرب لفلسطين... شعب واحد لا شعبين".

ومنذ إعلان ترامب قراره، شهد المغرب فعاليات رافضة للقرار نصرة لفلسطين والقدس.