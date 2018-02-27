"داعش" خطط لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين بالأردن

أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، اعتقال أفراد خلية تابعة لـ"داعش" حيث خطط أفراد الخلية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.

وحسب الصحف الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، في عمان، تم كشف النقاب عن اعتقال المخابرات لخلية من تنظيم "داعش" خططت لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين كانوا يرتادون شركة الزي للألبسة في الأردن.

وأشارت إلى أن قوى الأمن الأردنية أحبطت هذا المخطط في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع اعتقال سبعة عشر من أفراد الخلية.

وكانت الخلية تخطط أيضا لاستهداف مبنى السفارة الأميركية في عمان وكنيسة ومركز المبادرات الفرنسي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأردني، عن نقله خط أنبوب النفط القديم (تابلاين) على الحدود مع سورية والعراق فوق الارض، كما أعلن تدمير أنفاق كان إرهابيون يخططون لاستخدامها في تهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الأردنية.

وأشار بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إلى إحباط مخطط لتهريب إرهابيين ومعهم أسلحة ومخدرات عبر الحدود الأردنية -السورية.

وكانت الاستخبارات الأردنية أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن إحباط مخطط إرهابي أعدت له خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" ويستهدف مواقع حيوية في المملكة بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى.

وأشارت إلى أن المخطط كان معداً للتنفيذ خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، وأن أفراد الخلية وعددهم 17، جميعهم من محافظة الزرقاء شرق عمان، وأن ثمة خلايا إرهابية أخرى قيد الاعتقال وسيكشف عنها بعد التحقيق. ووفق المعلومات حينذاك، تعاملت الاستخبارات مع أكثر من 20 عملية إرهابية خططت لها خلايا تنتمي إلى "داعش" عام 2017.