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الأردن: لا تواجد لنازحين سوريين على حدودنا التي سنبقيها مغلقة

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 17:27

الأردن: لا تواجد لنازحين سوريين على حدودنا التي سنبقيها مغلقة
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أنه لا تواجد لنازحين سوريين على حدود بلاده، وأن بلاده ستبقي على حدودها مع سورية مغلقة، وذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر".

وقال الصفدي: "تستهدف الاتصالات الأردنية حول الجنوب السوري حقن الدم السوري، ودعم حل سياسي، ومساعدة النازحين في الداخل السوري ومنه".

وأضاف: "لا تواجد لنازحين على حدودنا والتحرك السكاني نحو الداخل".

وتابع الصفدي: "حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم. نساعد الأشقاء ما نستطيع ونحمي مصالحنا وأمننا".

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت، أمس، الإثنين، عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير بشأن تصاعد أعمال العنف جنوب غربي سورية، ونزوح ما يقرب من 45 ألف شخص تجاه الحدود الأردنية بسبب القتال هناك.

ومنذ الأربعاء الماضي، يشن النظام السوري وداعمه الإيراني وحليفه الروسي عمليات برية وغارات جوية مكثفة على مواقع المعارضة شرقي محافظة درعا، رغم تحذيرات أميركية.

يشار إلى أن محافظة درعا تندرج ضمن مناطق خفض التوتر التي توصلت إليها تركيا وإيران وروسيا في أيار/ مايو 2017، في إطار مباحثات أستانة حول سورية.

غير أن اتفاقا روسيا أميركيا جرّد درعا من هذه الصفة (خفض التوتر)، بعد شهرين فقط من الاتفاقية الثلاثية، أعقبه قطع الولايات المتحدة مساعداتها للمعارضة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أيمن الصفدي
#الأردن
#الحدود الأردنية السورية
#الأمم المتحدة
#الجنوب السوري
#النزوح السوري

من عرب 48

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