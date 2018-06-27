  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

عشرة آلاف مسلح لـ"داعش" والقاعدة يهددون أفريقيا

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 08:47

عشرة آلاف مسلح لـ"داعش" والقاعدة يهددون أفريقيا
(أرشيف)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اجتماع في الصخيرات قرب الرباط عقده التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سورية والعراق، أن أكثر من عشرة آلاف مسلح ينتمون لتنظيمي "داعش" و"القاعدة في بلاد المغرب موجودون في قارة أفريقيا.

وقال بوريطة خلال اجتماع عقده الممثلون السياسيون للتحالف الدولي في الصخيرات قرب العاصمة المغربية إنه "في إطار تطور إستراتيجية داعش فإن أفريقيا من أكثر المناطق المستهدفة" حيث "يستغل الإرهابيون" نقاط ضعفها.

ودعا بوريطة للتعاون بين الدول الأفريقية والتحالف الدولي ضد التنظيم، مشيرا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحالف بريت ماكغورك، إلى أنه باستثناء سورية والعراق وأفغانستان، تعرضت أفريقيا لأكثر الاعتداءات المسلحة و"عدد الضحايا فيها أكبر مما هو عليه في أوروبا".

من جهته، قال ماكغورك إن الاجتماع اتاح لأعضاء التحالف "مشاركة معلومات تمكّن من بناء شبكة لحماية أراضينا"، ومنع المقاتلين من عبور الحدود والتصدي لتمويل الإرهاب.

وأشاد المبعوث الأميركي بـ"الاجتماع الناجح جدا" الذي انصب على "محاولة إنهاء المهمة في سورية".

وأفاد ماكغورك أن التحالف خصص 90 مليون دولار لبرامج إعادة الاعمار في سورية والعراق.

ويعد هذا الاجتماع الذي ضم 50 وفدا من بينهم 20 وفدا من أفريقيا، الأول من نوعه، بحسب الوزير المغربي.

وقال بوريطة إن "الدول الأفريقية لديها الكثير لتتعلمه من التحالف الدولي ضد داعش الذي شكّل في العام 2014 حول الولايات المتحدة للتدخل في العراق وسورية".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#داعش
#القاعدة
#أفريقيا
#المغرب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قوات الحزام الأمني على لائحة منتهكي حقوق الأطفال
قوات الحزام الأمني على لائحة منتهكي حقوق الأطفال

2018-06-27

السجن 20 عاما لقادة "حراك الريف" بالمغرب
السجن 20 عاما لقادة "حراك الريف" بالمغرب

2018-06-27

المطالبة بمحاكمة قائد الجيش البورمي على جرائم بحق الروهينغا
المطالبة بمحاكمة قائد الجيش البورمي على جرائم بحق الروهينغا

2018-06-27

الأكثر قراءة

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

2018-06-26
حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

2018-06-26
محمد صلاح والابتزاز السياسي..

محمد صلاح والابتزاز السياسي..

2018-06-26
الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

2018-06-26
أستراليا تودّع المونديال بالخسارة أمام بيرو

أستراليا تودّع المونديال بالخسارة أمام بيرو

2018-06-26