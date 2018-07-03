الانتخابات العراقية: بدء إعادة فرز الأصوات يدويا

نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات أن السلطات العراقية، بدأت اليوم، الثلاثاء، في عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/ مايو، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.

وقال مصدر إن إعادة الفرز بدأت في محافظة كركوك الشمالية المنتجة للنفط، ومن المتوقع أن تحذو ست محافظات أخرى على الأقل حذوها في الأيام المقبلة.

وأمر البرلمان العراقي، الشهر الماضي، بإعادة فرز جميع الأصوات بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق. ونتيجة لذلك بدأت الكتل السياسية إجراء محادثات ساخنة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقلصت لجنة تضم قضاة وتشرف على إعادة الفرز، لاحقًا، من نطاق العملية، وقالت إنها لن تشمل إلا الأصوات المشكوك فيها والواردة في شكاوى أو تقارير رسمية بحدوث تزوير.

وأضافت اللجنة أن الأصوات التي أدلى بها عراقيون في إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا سيعاد فرزها.

وسيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة وسفارات أجنبية عملية إعادة الفرز إلى جانب مراقبين محليين ودوليين.

وسقط قتيل وأصيب 20 في كركوك، الأول من أمس، الأحد، في انفجار سيارة ملغومة يقودها انتحاري قرب مخزن لصناديق الاقتراع. وقالت مصادر بالشرطة إن المخزن لم يصب بأضرار.

واعترض العرب والتركمان في كركوك، التي يقطنها أيضا عدد كبير من الأكراد، على النتائج الأولية للانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات، الشهر الماضي، إن النتائج الأولية من كركوك تظهر فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.