قطر تُقرّر استثمار 15 مليار دولار في تركيا

بعد تهاوي سعر الليرة التركيّة أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، بشكل كبير وغير مسبوق، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقوم باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وجاء الإعلانُ "خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء، مع أمير دولة قطر في العاصمة أنقرة".

وأكّدت الرئاسة التركية في بيان، أن "إردوغان وأمير قطر تبادلا الآراء خلال لقائهما الثنائي في أنقرة حول العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية"، مُشيرةً إلى أنهما أكدا التزامهما مواصلة تطوير العلاقات بين أنقرة والدوحة في جميع المجالات.

بدوره، ذكر متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أن قطر ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا لأن الاقتصاد التركي يستند إلى أسس متينة، مشددا أن أنقرة ستخرج أقوى من هذه المرحلة.

متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن (الأناضول)

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اجتماعٍ جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن الإعلام، واستغرق حوالي 3 ساعات ونصف ساعة، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن مصادر رئاسيّة.